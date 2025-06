IGP-DI de maio cai 0,85%, ante alta de 0,30% em abril, revela FGV

O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou queda de 0,85% em maio, após uma alta de 0,30% em abril, divulgou nesta sexta-feira, 6, a Fundação Getulio Vargas (FGV).

O resultado do indicador ficou perto do piso das previsões do mercado financeiro coletadas pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, que apontava queda de 0,90% no índice. A mediana indicava recuo de 0,69%, e o teto das projeções uma queda de 0,41%.

Com o resultado, o IGP-DI acumulou uma alta de 0,05% no ano e avanço de 6,27% em 12 meses.