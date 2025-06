Jader Filho diz acreditar que benefícios tributários serão tema central da reunião sobre IOF

O ministro das Cidades, Jader Filho, disse nesta sexta-feira, 6, acreditar que os benefícios tributários serão tema central da reunião entre o ministro da Fazenda e líderes partidários no domingo, 8, para se chegar a alternativas à majoração do Imposto sobre Operações Tributárias (IOF).

Jader participou do painel de abertura do 4º Fórum Esfera, que acontece nesta sexta-feira e sábado no Guarujá, no litoral sul de São Paulo.

O ministro voltou a falar, durante breve entrevista a jornalistas, ao sair do painel, que o Brasil, para crescer de forma sustentada, não pode abrir mão de recursos que podem ser direcionados a investimentos na infraestrutura.