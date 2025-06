Lula: acordo UE-Mercosul é uma 'prova de que o mundo não tem dono'

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que o acordo entre a União Europeia e o Mercosul é a "prova de que o mundo não tem dono". "O mundo não quer xerife e não tem dono", afirmou, em discurso no encerramento do Fórum Empresarial Brasil-França, em Paris.

Sem citar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Lula disse que "querem derrotar o multilateralismo, o livre comércio" e que "a volta do protecionismo não ajuda ninguém".

"Nós não aceitamos mais uma nova Guerra Fria, nós não queremos disputar entre China e Estados Unidos. Eu quero negócio com a China e quero negócio com os Estados Unidos. Eu quero negócio com a França e quero negócio com a Alemanha. A França tem que querer com o Brasil e querer com outro país da América do Sul. Nós não perdemos o direito de sermos donos do comércio mundial. Por isso eu tenho viajado muito mundo e vou continuar viajando", afirmou o presidente brasileiro.