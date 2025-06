Lula diz querer dinheiro 'na mão do povo' e não sob o controle dos bancos

O presidente disse ainda que vai "tirar proveito" da amizade com o presidente da França, Emmanuel Macron, e vai fazer ligações semanais para cobrar a assinatura do acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Lula disse que vai voltar a Paris apenas quando isso for concretizado.

No discurso, o presidente brincou e disse que os franceses precisam conhecer a qualidade da carne brasileira. "Eu, se fosse ministro da Agricultura, tinha convidado todos vocês para um churrasco", afirmou.

As declarações de Lula foram feitas na sessão de encerramento do Fórum Empresarial Brasil-França, em Paris. O petista cumpre agendas em território francês até a segunda-feira, 9.