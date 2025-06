Suzano faz parceria com a Kimberly-Clark em acordo de US$ 1,73 bilhão

A Suzano anunciou nesta quinta-feira, 5, que a sua subsidiária, a Suzano International Holding, adquiriu da Kimberly-Clark, por US$ 1,73 bilhão (cerca de R$ 9,8 bilhões), 51% do capital social de uma nova sociedade constituída na Holanda, formando uma joint venture.

A nova sociedade terá o controle de ativos referentes aos negócios (fabricação, distribuição, marketing e venda) de produtos de papéis de higiene, conhecidos como tissue. A Suzano terá uma opção de compra da participação de 49% da Kimberly-Clark na sociedade, que poderá ser exercida três anos após a data do atual acordo.

A operação foi bem recebida pelos investidores, e as ações da Suzano fecharam o dia na Bolsa de Valores (B3) com alta de 6,31%, cotadas a R$ 52,90. O Citi considerou positiva a joint venture com Kimberly-Clark, já que a Suzano vai aumentar a diversificação com a expansão do segmento de tissue, mitigando os riscos com a parceria e mantendo o endividamento sob controle.