Vendas de cimento crescem 6,5% em maio ante mesmo período de 2024

As vendas nacionais de cimento registraram alta de 6,5% em maio em comparação com o mesmo período de 2024, informou o Sindicato Nacional da Indústria de Cimento (SNIC). Foram comercializadas 5,7 milhões de toneladas. No acumulado dos cinco primeiros meses do ano, o crescimento foi de 4,6%.

Já o volume de vendas por dia útil registrou 244,1 mil toneladas, um aumento de 3,1% em comparação ao mês de abril de 2025 e alta de 4,2 % ante o mesmo mês do ano anterior. No acumulado do ano, em dias úteis, o desempenho registra uma evolução de 6,0%.

De acordo com o SNIC, o quadro se deve à base de vendas fraca em 2024, principalmente no mês de maio, quando o resultado foi impactado pelo desastre climático na região Sul, o que favoreceu os porcentuais de crescimento da atividade nos primeiros cinco meses deste ano.