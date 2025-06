Zona do euro atingiu 'pouso suave' e inflação está perto da meta de 2%, afirma membro do BCE

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da Grécia, Yannis Stournaras, afirmou que o BC da zona do euro atingiu um "pouso suave" e que a inflação está perto da meta de 2%, em entrevista para a Bloomberg TV, nesta sexta-feira, 6. Para ele, após o corte de 25 pontos-base nos juros anunciado, a melhor abordagem é "esperar para ver", já que o BCE é dependente de dados.

"O corte da taxa está quase concluído, mas dada a incerteza com tarifas e tensões geopolíticas, nunca se pode dizer que está concluído", disse o dirigente, ao ressaltar que os dirigentes estão "muito cuidadosos".

Stournaras afirmou que mais reduções nas taxas do BCE podem acontecer se a economia europeia enfraquecer e a inflação cair para abaixo da meta. "Há riscos de queda para o crescimento, mas com a inflação estamos mais equilibrados", acrescentou.