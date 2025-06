CAF investirá US$ 2,5 bi até 2030 para fortalecer economia azul sustentável na AL e Caribe

"Esse compromisso financeiro reflete não apenas o esforço do CAF para proteger os ecossistemas marinhos da região, mas também nossa ambição de sermos o principal catalisador da economia azul sustentável e regenerativa na América Latina e no Caribe. Reafirmamos assim nosso compromisso com um futuro em que prosperidade e sustentabilidade caminhem juntas na proteção dos oceanos, essenciais para o futuro do planeta", afirmou o presidente executivo do CAF, Sergio Díaz-Granados.

Entre 2022 e 2025, o CAF mobilizou US$ 1,32 bilhão para projetos de economia azul sustentável - a meta era de US$ 1,25 bilhão. Os recursos foram aplicados em 17 operações de crédito e 18 ações de cooperação técnica, beneficiando 16 países da América Latina e do Caribe.

Veja as linhas de investimento dos US$ 2,5 bilhões do CAF para economia azul:

- Recursos marinho-costeiros: Gestão ou aproveitamento de recursos marinho-costeiros para fins produtivos ou comerciais, bem como a conservação e restauração de ecossistemas marinhos.

- Energia azul: promoção, pesquisa e desenvolvimento de energias renováveis provenientes do oceano e aproveitamento dessas fontes para reduzir a pegada de carbono das atividades marinho-costeiras.

- Turismo e recreação: Promoção de práticas turísticas e recreativas responsáveis, que protejam e conservem os ecossistemas marinho-costeiros.