Cemig está investindo de R$ 6 bi a R$ 7 bi para reestruturar sua rede, afirma Zema

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, disse nesta sexta, 6, que a Cemig, companhia de energia do Estado, está investindo entre R$ 6 bilhões e R$ 7 bilhões a cada ano para reestruturar toda a sua rede de distribuição.

"Nós assumimos um Estado onde muitas indústrias dependiam de gerador a diesel para aumentar a produção. Isso já é passado", afirmou Zema durante participação no fórum da Esfera realizado no Guarujá, litoral de São Paulo.

No evento, o governador também fez comentário sobre o projeto de lei que propõe a federalização da Cemig, dentro do pacote oferecido para a adesão de Minas Gerais ao programa de renegociação da dívida com a União, o Propag. Segundo Zema, o governo federal terá direito a voto na companhia, mas não vai fazer "politicagem". "Lembrando que ela a Cemig mais do que triplicou de valor, pois colocamos gente competente lá", disse Zema no fórum da Esfera.