CEO do Itaú diz que dívida pública é 'preocupante' e que executivos se reuniram com Haddad

O CEO do Itaú Unibanco, Milton Maluhy Filho, disse neste sábado, 7, que a trajetória da dívida é uma preocupação constante e que ele, junto com mais alguns outros participantes do painel no Fórum Esfera, realizado no Guarujá (SP), estiveram reunidos com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na sexta-feira, 6, para levar "ideias, propostas e alternativas" à decisão do governo de ampliar a alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Ele não citou quais executivos estiveram no encontro, mas ao seu lado estavam o chairman e sócio-sênior do BTG Pactual, André Esteves; o presidente da Febraban, Isaac Sidney; e o acionista e membro do conselho da JBS, Wesley Batista, além do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo.

"A gente sabe que o social e o fiscal andam de mãos dadas. Não dá para você fazer o social sem cuidado fiscal, não dá para fazer o fiscal sem ter um olhar para o social", afirmou.