Motta diz que reunião no domingo é para governo ter chance para apresentar alternativas ao IOF

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse neste sábado, 7, que é preciso esperar o que o governo vai apresentar na reunião agendada para este domingo, 8, que terá representantes do Congresso e ministros de Luiz Inácio Lula da Silva para discutir os ajustes no Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

"Marcamos a reunião por entendermos que o governo precisa de chance para apresentar alternativas ao IOF", disse ele a jornalistas, que classificou as medidas que sobem o tributo como "infelizes", sendo mal recebidas no Congresso. "Nós chamados a atenção do próprio governo."

Motta disse que é preciso resolver o problema fiscal de curto prazo, das contas de 2025, mas também pensar em mudanças mais estruturais para o longo prazo. "O Congresso precisa ter a coragem de enfrentar esses temas", afirmou a jornalistas. "Na bandeira da responsabilidade fiscal, chegou a hora de tomar decisões importantes, estruturantes."