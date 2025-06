'Nos últimos dias entramos numa agenda em favor do país, na questão dos impostos', diz Motta

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou há pouco que, desde que assumiu a Casa, evitou discursos que dividem o País. "Penso que, nos últimos dias, nós tivemos a oportunidade de realmente entrar nessa agenda. E isso foi, penso eu, fortalecido, empurrado, diante dessa última decisão do governo em, mais uma vez, anunciar aumento de impostos", afirmou durante painel no Fórum Esfera, realizado no Guarujá, litoral de São Paulo.

Para Motta, contra ou a favor do atual governo, a situação atual pela qual o País passa "preocupa a todos". "Penso que esse é um sentimento que deve com certeza ser, se não a unanimidade, mas de uma grande maioria nessa plateia que tem uma importância significativa para o nosso País", disse.