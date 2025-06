Presidente da Qualcomm diz que Brasil precisa de menos regulação para avançar em inovação

O presidente da Qualcomm para a América Latina, Luiz Tonisi, defendeu a criação de um ambiente regulatório mais favorável à inovação no Brasil, destacando a necessidade de investimentos em capital humano e financeiro para que o País avance como criador - e não apenas consumidor - de tecnologia. A fala ocorreu durante o Fórum Esfera, neste sábado, 1.

"Se regula, você não inova", disse Tonisi, ao criticar projetos de lei em tramitação que, segundo ele, podem acabar engessando a inovação no País. O executivo mencionou experiências internacionais, como as dos Estados Unidos e da China, onde, segundo ele, o Estado interfere menos nas decisões tecnológicas das empresas. "O Estado tenta, cada vez menos, interferir no que você está criando de tecnologia."

Tonisi revelou que a Qualcomm investe entre 20% e 25% de seu faturamento em pesquisa e desenvolvimento, o equivalente a US$ 10 bilhões por ano. "Com isso, nós somos hoje, dependendo do mês, a primeira ou segunda empresa em número de patentes no mundo", afirmou. "Faturamos em torno de US$ 6 bilhões por ano apenas com licenciamento dessas patentes."