Se não for por bem, ajuste fiscal será por mal, avalia presidente da Febraban

"Neste momento, estamos com os dados correntes da atividade econômica em patamares que eu considero bons. Apesar disso, a blindagem do Brasil precisa continuar, o revestimento do casco da nossa embarcação precisa continuar", recomendou Sidney, salientando que os fundamentos do País foram fortalecidos nos últimos anos. "É hora de fazer fiscal de verdade e, por isso, é que nesse ponto eu me somo à fala do presidente da Câmara", disse, mencionando a fala feita momentos antes por Hugo Motta.

Isaac defendeu que os empresários também precisam participar dessa tarefa. "Nós temos que rediscutir isso, porque tem peso: são R$ 600, R$ 700 bilhões de renúncia fiscal. Então, a discussão é uma discussão que ela não pode ficar exclusivamente no colo do governo federal", argumentou.

O que depende de Brasília, conforme o executivo, é o "gesto de coragem" e "desprendimento" para interromper a escalada dos gastos públicos.

IOF

O presidente da Febraban também criticou a iniciativa do governo de ter aumentado a alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), que é um imposto regulador, como uma forma de aumentar a arrecadação.

"Por que foi feito isso? Porque o cobertor ficou curtíssimo. E por que ficou curto? Porque a gente não enfrenta o estrutural", avaliou Sidney.