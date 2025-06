Trump compartilha comunicado de organização policial em apoio à proposta de lei orçamentária

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, compartilhou na rede Truth Social um comunicado de apoio ao projeto orçamentário proposto ao Congresso, que vem sendo chamado pelo republicano de "One Big Beautiful Bill". O texto compartilhado é da Ordem Nacional da Polícia (FOP, na sigla em inglês), organização de policiais dos EUA, na qual seu presidente, Patrick Yoes, afirma que a proposta é mais do que uma legislação, mas uma "promessa mantida aos oficiais de segurança pública que respeita, recompensa e valoriza" esses profissionais.

O comunicado cita ainda deduções tributárias sobre ganhos derivados de horas extras aos que ganham menos de US$ 160 mil por ano, entre outras medidas relacionadas à dedução do imposto estadual e local (SALT) que beneficiariam os profissionais de segurança pública com uma "melhor qualidade de vida".

O debate sobre a lei orçamentária ganhou os holofotes quando o empresário Elon Musk, que há poucos dias estava no governo e veio a sair - passando a trocar ataques públicos com Trump - criticou o texto.