'BCE tem máxima flexibilidade sobre taxa de juros', diz presidente do BC da Alemanha

O dirigente do Banco Central Europeu e presidente do BC da Alemanha (Bundesbank), Joachim Nagel, disse que a autoridade monetária da zona do euro tem máxima flexibilidade sobre taxa de juros, já que a inflação está próxima da meta, que será atingida ainda este ano.

O BCE cortou a taxa básica de juros em 0,25 ponto porcentual na reunião de quinta-feira, confirmando a expectativa dos analistas após desaceleração inflacionária que levou o índice de preços ao consumidor (CPI) para baixo da meta de 2% da instituição.

Para Nagel, sem as tarifas, as taxas de crescimento econômico na Alemanha poderiam ser significativamente maiores. O objetivo deve ser eliminar as tarifas já existentes, afirmou o dirigente em transcrição da entrevista publicada no portal do Deutschlandfunk ao comentar sobre a política comercial do presidente americano Donald Trump. Segundo Nagel, essa seria a solução ideal.