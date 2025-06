EUA e China discutem exportações de minerais raros em nova rodada de negociações

A delegação dos EUA é liderada pelo secretário do Tesouro, Scott Bessent, e inclui também o representante comercial Jamieson Greer, que integrou as negociações da primeira guerra comercial de Trump com a China. As medidas mais recentes do Departamento de Comércio dos EUA, que incluem suspensão de licenças de exportação de motores a jato, softwares para produção de chips e etano, ainda não foram oficialmente anunciadas.

Autoridades chinesas alegam que os EUA estão usando os controles de exportação como instrumento de pressão. Já membros da administração Trump argumentam que as restrições têm como base a segurança nacional, especialmente diante do avanço chinês em áreas estratégicas como inteligência artificial e aviação. Fonte: Dow Jones Newswires

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.