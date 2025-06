Helder: se seguir neste modelo fiscal, governo estará com prazo de validade de poucos meses

"Independente de questões ou aproximações ideológicas, todos vocês querem que o Brasil dê certo e independente de governo e da política, são a locomotiva para que o Brasil possa avançar e possa se desenvolver", afirma.

Helder disse ainda que a relação política precária do Brasil atual faz com que haja uma modalidade de "semiparlamentarismo", em que se dá os benefícios do parlamentarismo, mas sem dar as responsabilidades ao parlamento para que possa lidar com as transformações necessárias ao Brasil.

As declarações foram feitas no Fórum Esfera, no Guarujá, nesta sexta-feira, 6.

*Os repórteres viajaram a convite da Esfera Brasil