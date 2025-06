Banco do Brasil insere dicas de IA generativa em gerenciador financeiro

O Banco do Brasil inseriu dicas criadas através de inteligência artificial generativa no Minhas Finanças Multibanco, gerenciador financeiro que oferece aos clientes através do aplicativo. As dicas passam por curadoria humana para garantir a qualidade, e levam em consideração o perfil de cada usuário.

As dicas incluem melhores condições para o uso de crédito ou o compartilhamento de informações via Open Finance para obter termos negociais mais vantajosos, por exemplo.

Essa é a primeira aplicação de IA generativa na interação com clientes pessoas físicas do banco. O BB espera impactos em diferentes frentes, da interação com os correntistas à redução do risco de crédito e, consequentemente, de provisões contra a inadimplência.