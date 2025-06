Bolsas da Ásia fecham em alta, à espera da retomada de negociações entre EUA e China

Na China continental, o Xangai Composto subiu 0,43%, a 3.399,77 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,93%, a 2.026,30 pontos.

Antes da aguardada retomada de discussões tarifárias entre EUA e China, a Reuters noticiou que Pequim concedeu licenças temporárias de exportação para fornecedores de terras raras das três maiores montadoras em atuação nos EUA - General Motors, Ford e Stellantis. Além disso, a Boeing retomou a entrega de jatos comerciais para a China pela primeira vez desde o início de abril, segundo a Bloomberg.

Dados econômicos de peso da China foram divulgados ao longo da madrugada. Em maio, as exportações chinesas tiveram expansão anual de 4,8%, menor do que se previa, uma vez que as vendas para os EUA tombaram quase 10%, enquanto o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) chinês recuou 0,1%, menos do que o esperado.

No Japão, houve revisão para cima do Produto Interno Bruto (PIB) do período de janeiro a março, para recuo anualizado de 0,2%, ante queda inicialmente estimada em 0,7%.

A bolsa da Austrália, a principal da Oceania, não operou hoje em devido a um feriado.

