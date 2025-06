Bolsas da Europa fecham em queda com cautela em meio às discussões comerciais EUA-China

As bolsas da Europa fecharam em queda generalizada nesta segunda-feira, 9. Investidores mantiveram cautela enquanto esperavam por sinalizações sobre o encontro entre representantes dos Estados Unidos e da China, que acontece em Londres, para retomar as discussões por um possível acordo comercial entre os dois países, emperradas nas últimas semanas.

Em Londres, o FTSE 100 cedeu 0,06%, aos 8.832,28 pontos. Em Frankfurt, o DAX recuou 0,54%, aos 24.173,32 pontos. Já em Paris, o CAC 40 recuou 0,17%, aos 7.791,47 pontos. O FTSE MIB, de Milão, teve queda de 0,35%, aos 40.461,79 pontos. Já o PSI 20, de Lisboa, caiu 0,38%, aos 7.425,75 pontos. Os dados são preliminares.

Em Madri, o Ibex 35 teve alta marginal de 0,03%, aos 14.251,30 pontos. Pela manhã, o presidente do Banco da Espanha, José Luis Escrivá, anunciou que a instituição cortou sua projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do país para este ano de 2,7% para 2,4%. Ele ainda mencionou que a previsão de inflação do país foi reduzida de 2,5% para 2,4% para este ano.