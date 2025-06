Bolsas de NY fecham sem direção única, após pausa em negociações entre EUA e China

As bolsas de Nova York perderam força nas últimas horas do pregão e encerraram a segunda-feira, 9, sem direção consistente, após a notícia de que a reunião entre autoridades dos Estados Unidos e da China, em Londres, terminou por esta segunda e será retomada na terça-feira. O secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, que participou do encontro, disse que foi uma "boa reunião".

O Dow Jones permaneceu estável, aos 42.761,76 pontos; o S&P 500 avançou 0,09%, aos 6.005,88 pontos; e o Nasdaq fechou em alta de 0,31%, aos 19.591,24 pontos.

As ações da Tesla deram sequência à recuperação de sexta-feira e fecharam o dia com alta de 4,55%. A montadora de veículos elétricos encerrou a semana passada com uma perda de quase 15% - sua pior semana desde outubro de 2023 -, o que incluiu um tombo de 14% na quinta-feira, em meio à troca de acusações entre o CEO Elon Musk e o presidente norte-americano, Donald Trump.