Casas Bahia avança em acordo com credores

Com a conversão, o diretor financeiro (CFO) da Casas Bahia, Elcio Ito, destacou que a dívida da companhia, que somou R$ 4,55 bilhões no primeiro trimestre deste ano, cairia para R$ 2,984 bilhões. "A alavancagem da empresa cai pela metade. A dívida líquida/Ebitda cai de 1,6 vez para 0,8 vez, enquanto a dívida líquida sobre o capital total passa de 61,8% para 33,1%", afirmou.

CONVERSÃO DE DÍVIDAS

Segundo pessoas a par da situação ouvidas pelo Estadão/Broadcast, na prática o plano antecipa a conversão das dívidas da Casas Bahia com seus dois principais credores (Banco do Brasil e Bradesco) em ações da companhia. Para a conversão funcionar, haveria um terceiro veículo financeiro envolvido para ser o acionista da companhia.

Contratualmente, a primeira janela para os credores exercerem a opção de conversão começaria apenas em outubro. Contudo, as mesmas pessoas acreditam que a empresa tenha proposto antecipar a conversão para abater a dívida e, com isso, reduzir custo de capital. De acordo com elas, a proposta foi impulsionada pelo cenário macroeconômico mais desafiador e por pressões do mercado para acelerar o plano de transformação.

O plano para transformar estrutura de capital da Casas Bahia também propõe o reperfilamento das debêntures da primeira série, com duas principais alterações: a postergação do início do pagamento de juros, de novembro de 2026 para novembro de 2027, e a modificação do cronograma de amortização do valor principal. Segundo Ito, a proposta já foi discutida com investidores que representam mais da metade dos títulos dessa série, e que manifestaram apoio à alteração.

A Casas Bahia solicitará aos debenturistas aval para, em 12 meses, a partir da aprovação, fazer "eventos de liquidez", como a venda de ativos.