Com foco em Brasília, Ibovespa inicia semana em baixa de 0,30%, a 135,7 mil

O Ibovespa seguiu em baixa nesta abertura de semana em meio à decepção dos agentes de mercado com o resultado da reunião, no domingo, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com lideranças partidárias para apresentação de propostas alternativas à elevação do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) para o reforço de receitas e o cumprimento do arcabouço fiscal. O resultado foi o costumeiro aos olhos do mercado e com ressalvas, também, em parte dos políticos de Brasília: o ajuste continua a vir, essencialmente, do aumento tributário, e não pela contenção de despesas.

Assim, o índice da B3 teve máxima do dia (136.105,81) praticamente no nível de abertura (136.102,39) e encerrou ainda em baixa de 0,30%, aos 135.699,38 pontos - bem afastado, contudo, da mínima da sessão, de 134.118,64 pontos, então em baixa de 1,46%. O giro financeiro desta segunda-feira ficou em R$ 20,1 bilhões.

No mês, o Ibovespa cede 0,97% e, no ano, avança 12,82%. A desta segunda-feira foi a quarta perda consecutiva para o Ibovespa. E, no fechamento, o índice permanece no menor nível desde 7 de maio, mas agora abaixo da linha de 136 mil.