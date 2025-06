Crane adquire Precision Sensors & Instrumentation da Baker Hughes por US$ 1,15 bilhão

A Crane Company, empresa de tecnologia e manufatura industrial, anunciou nesta segunda-feira, 9, que assinou um acordo para adquirir a Precision Sensors & Instrumentation (PSI), fornecedora de tecnologias baseadas em sensores para as indústrias aeroespacial, nuclear e de processos da Baker Hughes, por US$ 1,15 bilhão.

A expectativa é que a PSI gere cerca de US$ 390 milhões em vendas em 2025, com lucro ajustado antes de juros, impostos, depreciação e amortização de cerca de US$ 60 milhões, e a aquisição está condicionada às aprovações regulatórias e às condições habituais de fechamento.

A Crane pretende financiar a compra com uma combinação de caixa disponível e dívida adicional. "A aquisição está prevista para ser concluída no final de 2025 ou início de 2026", informa a nota da empresa.