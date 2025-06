Expectativa de inflação nos EUA recua nos horizontes de 1, 3 e 5 anos, diz Fed de NY

As expectativas medianas das famílias para o crescimento do preço das casas diminuíram de 3,3% em abril para 3,0% em maio. O Fed de Nova York aponta que essa série tem se mantido em uma faixa estreita entre 3,0% e 3,3% desde agosto de 2023.

Já as expectativas de variação nos preços das commodities para um ano à frente caíram de 3,5% para 2,8% entre abril e maio, no caso da gasolina, e de 8,7 para 7,4% no custo dos cuidados médicos. A expectativa de variação no preço dos alimentos, segundo o Fed de Nova York, subiu de 5,1% em abril para 5,5% em maio, o nível mais alto desde outubro de 2023.