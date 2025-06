Exportações da China para os Estados Unidos caíram quase 10% em maio

As exportações da China subiram 4,8% em maio, na comparação anual. O avanço, porém, foi menor do que o esperado por causa da queda de quase 10% dos embarques para os Estados Unidos, segundo dados divulgados pelo órgão alfandegário do país asiático, o Gacc, nesta segunda-feira (9).

Representantes dos governos americano e chinês vão se reunir novamente nesta segunda, em Londres, para discutir um acordo comercial que coloque fim à guerra tarifária deflagrada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A China exportou US$ 28,8 bilhões para os Estados Unidos em maio, enquanto importou US$ 10,8 bilhões - uma queda de 7,4%.