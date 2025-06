Fator de reservas de petróleo cai de 23 para 13 anos em uma década, aponta Firjan

De acordo com o documento, o aumento dos volumes produzidos no País ao longo desses anos veio acompanhado do avanço tecnológico e do aumento do porte das unidades de produção. Em 2016, as plataformas que entravam em operação tinham uma capacidade de processar uma média de 150 mil barris por dia. Já em 2022, as unidades com capacidade de 180 mil barris por dia eram frequentes nessa indústria. Agora, as mais recentes plataformas confirmadas para entrar em operação atingem 225 mil barris por dia.

"O período que nos trouxe à 10ª edição do Anuário do Petróleo no Rio marcou uma fase de notáveis transformações, que reafirmaram a importância desse mercado para o País e o posicionamento do petróleo como um motor econômico vital para o Rio de Janeiro. O crescimento expressivo na produção e na arrecadação de participações governamentais demonstrou o potencial do setor para gerar receitas significativas, que aliadas à implementação de políticas públicas eficazes e investimentos em pesquisa e desenvolvimento, contribuíram para a expansão das capacidades produtivas deste mercado tanto para o estado fluminense quanto para o país", afirma o presidente da Firjan, Luiz Césio Caetano.

Caetano chama atenção também para os desafios da atividade, incluindo a necessidade de reposição de reservas e a busca por soluções sustentáveis em um mundo que busca ser cada vez mais eficiente em carbono. "Além disso, a dependência de importações de combustíveis precisa ser abordada com urgência, a fim de mitigar a exposição do estado nesse segmento e reduzir a vulnerabilidade econômica", diz.

O estado do Rio de Janeiro teve uma grande evolução desde 2016. A produção do estado passou de 65% do petróleo nacional na época para 87% neste ano, segundo o anuário, avançando no período para um ambiente caracterizado por águas cada vez mais profundas, reservatórios mais produtivos e um óleo de melhor qualidade.

Parque de refino

A dependência da importação se deve ao fato de não ter havido expansão no parque de refino no Brasil, destaca o anuário, enquanto a expansão do consumo de combustíveis foi de 13% no período. Por outro lado, foi registrada a melhoria operacional das refinarias, que alcançaram recordes de taxa de utilização passando da casa de 70% para 85% em 2024, com novos investimentos sendo anunciados.