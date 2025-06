FecomercioSP: alta internacional do preço do ouro eleva a 4,79% inflação do Dia dos Namorados

No próximo dia 12, poucos serão os namorados que, na hora da troca de presentes, poderão suspirar diante do brilho de uma lembrança de ouro. Por conta do anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no início de abril de tarifar as importações de diversos países, o preço do outro disparou no mercado internacional.

Só no Brasil o preço do precioso metal subiu 50%, passando a custar R$ 600 o grama. Isso fez com que a inflação da cesta de 30 produtos tradicionalmente procurados para a data, todos selecionados pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) a partir de dados do IBGE, subisse a 4,79% este ano, ante 1,92% no ano passado.

Por causa da disparada do ouro, os preços das joias dispararam, alcançando uma elevação de 33,66% em um ano. "Isso se explica pela alta do preço do ouro no mercado internacional, que, por sua vez, ficou ainda mais caro por causa das grandes incertezas mundiais em meio às medidas tarifárias adotadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump", dizem os economistas da FecomercioSP.