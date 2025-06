Financiamento de veículos no Brasil cresce 4,3% em maio ante maio de 2024, diz B3

As vendas financiadas de veículos no Brasil totalizaram 602 mil unidades em maio de 2025, entre novos e usados, segundo dados da B3. O número, que inclui autos leves, pesados e motos em todo o País, representa uma alta de 4,3% na comparação com o mesmo período de 2024. Em relação a abril deste ano, o aumento foi de 6,1%.

Contudo, entre janeiro e maio de 2025, as vendas de veículos se mantiveram estáveis na comparação anual. Foram 2.847 mil unidades financiadas nos cinco primeiros meses do ano, entre novas e usadas - incluindo motos, autos leves e pesados.

A estabilidade no acumulado do ano reflete o cenário macroeconômico mais desafiador, segundo o superintendente de relacionamento com clientes e relações institucionais da B3, Thiago Gaspar. "Ainda assim, há sinais de retomada no ritmo de mercado, evidenciados pelo melhor desempenho na média por dia útil na comparação de maio de 2025 em relação a abril de 2025 e maio de 2024", afirma o executivo.