Fundo da TRX acerta compra de 13 imóveis de varejo por R$ 543,4 milhões

O fundo imobiliário TRX Real Estate (TRXF11) acertou a aquisição de 13 imóveis no Estado de São Paulo, pelo valor de R$ 543,4 milhões.

O portfólio abrange lojas do tipo 'big box', laboratório de diagnósticos,posto de gasolina e estacionamento, ocupados por empresas como Assai Atacadista, Pão de Açúcar, Extra, Delboni e Coop.

As empresas continuarão como ocupantes dos imóveis. Os contratos de locação são típicos, com prazo médio de 14,8 anos, sem carência e com reajustes regulares - majoritariamente pelo IGP-M.