Hugo Motta diz não ver como discutir reforma da Previdência em 1 ano e meio

Na ocasião, o presidente da Câmara também cobrou a disposição do governo e do Senado em defender a redução dos gastos primários, para que a tarefa não fique apenas com o Congresso Nacional. Ele mencionou como exemplo a tramitação do pacote fiscal, em que os senadores não mantiveram o que os deputados aprovaram em relação ao Benefício de Prestação Continuada (BPC).

"Isso que aconteceu no BPC incomodou muito a Câmara. A Câmara aprovou o BPC, de certa forma teve um desgaste político para isso, porque as narrativas são criadas acerca dos temas que nós lá estamos votando, e o Senado acabou não conseguindo manter aquilo que votamos. E aí os deputados reclamaram bastante", disse ele.

Motta acrescentou: "É importante essa sintonia, porque não adianta só a Câmara se sacrificar, não adianta só a Câmara ir para o enfrentamento. Tem que haver também, do Senado e do governo, comprometimento com as pautas."