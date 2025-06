Hugo Motta: vem reajuste do imposto das bets, tributação fintechs, e governo quer debater JCP

Segundo ele, Haddad mencionou de passagem a tributação de alguns títulos, mas ainda não há uma definição.

"Ele não precisou das alíquotas ontem. A não ser uma ou outra. Mas com relação aos títulos, não foi colocado o que virá. Há uma especulação que pode ser 7,5 ou 5%. É melhor aguardar a decisão da Fazenda", declarou o deputado.

Mais cedo, no mesmo evento, Motta declarou que a tributação do VGBL será "reduzida de forma significativa", o que chamou de "uma vitória do Congresso e da sociedade", e que as sugestões serão debatidas com tempo pelos parlamentares.

Em maio, o governo decidiu tributar em 5% os aportes mensais em VGBL superiores a R$ 50 mil. O governo, no entanto, deve alterar a incidência.

Haddad e Motta reuniram-se no domingo para debater alternativas para o IOF. O encontro também teve a presença do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e de líderes da Câmara e do Senado.