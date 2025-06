Ibovespa despenca por ceticismo fiscal após anúncio de alternativas a aumento de IOF

Na visão de Laatus, se as mudanças tivessem sido feitas com base em redução de subsídio geraria confiança quanto à busca de melhora estrutural do fiscal. "Tinha sinal positivo entre os Poderes, que estavam se falando. Só que foi mais do mesmo, não fará diferença", diz, acrescentando ainda como desfavorável o aumento da alíquota de CSLL de 9% para 20%. As ações cedem, com o maior recuo de quase 3,00% em Bradesco ON.

Além de se debruçarem nas alternativas anunciadas ao aumento do IOF na noite de ontem, investidores acompanham falas do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), em debate promovido pelos jornais Valor Econômico, O Globo e rádio CBN na capital paulista nesta manhã.

Segundo Motta, as mudanças sugeridas pelo governo para reduzir a alta do IOF devem vir por uma medida provisória, por um projeto de lei complementar e, a depender do conteúdo, de uma proposta de emenda à Constituição. "Essa medida provisória vem para um aumento de tributo para alguns setores, como bets, fintechs e títulos. O governo admitiu fazer um corte de isenções fiscais, tem que ser por lei complementar, se formos debater apenas as infraconstitucionais. Se formos debater o pacote todo, terá que ser por PEC", disse.

"O Legislativo tem colocado bastante em pauta a importância de corte de gastos", pontua Bruna Sene, analista de renda variável da Rico.

Para a analista da Rico, o ponto negativo nas medidas anunciadas é que não houve nenhum anuncio de corte de gastos até então, apenas aumento de impostos em outras áreas. "O mercado está fazendo as contas de como isso terá impacto nas empresas", completa Sene.

No boletim Focus de hoje, por ora, a expectativa é que a Selic termine 2025 em 14,75% e encerre 2026 em 12,50%, segundo a mediana Quanto à inflação, a mediana para o IPCA suavizado 12 meses à frente passou de 4,81% para 4,77%. A taxa ainda está acima do teto da meta, que é 4,50%.