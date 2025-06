IIF: fluxo de capital para emergentes se estabilizou em maio após 2 meses de volatilidade

Os fluxos de dívida totalizaram US$ 10,8 bilhões em maio, em linha com as médias recentes. Como nos meses anteriores, os fluxos concentraram-se fortemente na China, que atraiu US$ 11,1 bilhões, aponta o IIF.

Já os fluxos de ações se recuperaram para US$ 8,4 bilhões em maio, após uma forte saída de US$ 12 bilhões em abril. A recuperação foi impulsionada principalmente pelos mercados exceto a China, que registraram US$ 7 bilhões em entradas.

A América Latina registrou modestos US$ 1,1 bilhão em entradas líquidas, com forte demanda por ações parcialmente compensada por um declínio acentuado nos fluxos de dívida, aponta o IIF.