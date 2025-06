Indea-MT adota medidas após confirmação de gripe aviária em criação doméstica

O Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea-MT) informou em comunicado que já adotou as medidas sanitárias necessárias, após confirmação do vírus da Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) em uma criação doméstica de aves de subsistência, em Campinápolis, no domingo (8). Conforme nota do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento , o foco da doença está fora das regiões de produção avícola industrial do Estado.

Agentes do Indea já se deslocaram para o município para inspecionar todas as propriedades, em um raio de 10 quilômetros, do local afetado. Também estão sendo determinadas as seguintes medidas: estabelecimento de barreira sanitária na propriedade afetada para impedir o trânsito de animais, materiais e equipamentos potencialmente contaminados; abate sanitário de todas as aves existentes no local; desinfecção completa da área contaminada.

O Indea reforçou na nota que não há risco à saúde humana pelo consumo de carne de frango ou ovos, e os alimentos podem ser consumidos com segurança.