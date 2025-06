Investimento em produção de petróleo e gás sobe 150% em 2024 ante 2022, diz ANP

Os contratos do setor são divididos em duas fases. A primeira é a fase de exploração, na qual as empresas realizam estudos e atividades (como sísmicas, perfuração de poços etc.) para identificar a presença ou não de petróleo e/ou gás e, caso identifique, avaliam se as descobertas são ou não comerciais.

Ao final da fase de exploração, a empresa decide se irá devolver o bloco à ANP ou se irá apresentar uma declaração de comercialidade e reter uma área de desenvolvimento - dando início à segunda fase, de produção. Após a aprovação do Plano de Desenvolvimento pela ANP, a área de desenvolvimento se transforma em um campo produtor.