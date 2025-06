Ministro quer apressar validade de nova mistura de etanol e biodiesel

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, voltou a defender o aumento imediato da mistura obrigatória de etanol e biodiesel nos combustíveis vendidos no País. "Até julho, teremos a reunião. Se não for no fim de junho, será em julho", disse ele, nos bastidores do Fórum Econômico Brasil-França, em Paris, em referência a encontro do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE). Ainda não há data fechada para o encontro do colegiado.

Para o etanol, o governo avalia o aumento da mistura obrigatória do anidro à gasolina tipo C dos atuais 27% para 30%, enquanto no biodiesel o porcentual mínimo do óleo vegetal ao óleo diesel deve passar de 14% para 15%. A política de ampliação da mistura dos biocombustíveis está prevista na Lei do Combustível do Futuro.

*A jornalista viajou a paris a convite da Abiec