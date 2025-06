Motta: talvez País esteja precisando de um 'shutdown' para todo mundo sair da zona de conforto

Motta continuou: "O cara que tem um incentivo não quer deixar de ter um incentivo. Quem está ali ganhando salário acima do teto não quer deixar de ganhar o salário acima do teto. O Parlamento não quer discutir corte de emendas. O governo não quer discutir isso porque mexe na base tal. Então, talvez seja isso que o Brasil precise para a gente fazer uma reavaliação daquilo que não está certo."

Durante o evento, Motta disse que houve pouco debate sobre medidas "estruturantes" na reunião do domingo. Além disso, segundo o presidente da Câmara, o Congresso ainda deve avaliar se concorda com as propostas do governo que servirão de alternativa às mudanças na cobrança do IOF e pode haver um "descasamento".

No domingo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o governo editará uma medida provisória para "recalibrar" o decreto que elevou as alíquotas do IOF, há duas semanas. O instrumento tem validade imediata, mas temporária, e deve ser aprovado pelo Congresso para entrar em vigor de forma permanente.