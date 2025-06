MPF pede condenação de 7 ex-gestores do Cruzeiro do Sul por rombo de R$ 2 bilhões

A Procuradoria atribui aos acusados gestão fraudulenta e temerária, apropriação indébita, falsidade em demonstrativos contábeis, lançamento de contabilidade paralela, prestação de informações falsas sobre operações e a situação do banco, emissão de títulos mobiliários fraudulentos e manipulação do mercado de capitais.

Outros acusados, embora tivessem seus nomes sob investigação, foram absolvidos em fases processuais anteriores devido à prescrição.

As fraudes ocorreram entre 2007 e 2012, destaca o Ministério Público Federal. As irregularidades no Cruzeiro do Sul foram demonstradas a partir de investigações dos procuradores, da Polícia Federal, do Banco Central, da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e do Fundo Garantidor de Crédito (FGC).

A Procuradoria sustenta que "graves problemas de liquidez do Cruzeiro do Sul, em 2011, acenderam o alerta para o risco de insolvência e motivaram o início das apurações".

As primeiras descobertas revelaram um rombo de R$ 1,2 bilhão na contabilidade do banco, valor equivalente a 93% de seu patrimônio líquido.

Operações de crédito