Não se faz política fiscal onerando o crédito, afirma presidente da Febraban

O presidente da Febraban considerou que o País está no rumo errado quando, ao invés de medidas de médio e longo prazo, debate alternativas para evitar que um imposto regulatório - no caso, o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) - seja usado para fins de arrecadação.

O rumo certo, defendeu, é debater medidas estruturais, que visem a uma melhor trajetória da dívida pública.

"O Brasil tem muito potencial, os dados correntes da economia mostram isso, mas nós precisamos olhar para o amanhã, e discutir aquilo que impacta de forma estruturante na trajetória do endividamento público. O País não suporta ter uma dívida pública que cresça algo como três ou quatro pontos porcentuais ao ano. Todos nós sabemos que isso é insustentável", declarou Isaac Sidney, acrescentando, ao comparar o Brasil como um avião em pleno voo, que a aeronave não pode cair por pane seca.

"O IOF, com certeza, não é e não pode ser o combustível usado para abastecer essa aeronave. Nós precisamos de uma mudança que seja profunda", disse o presidente da Febraban, cobrando uma revisão das regras orçamentárias diante do presidente da Câmara, Hugo Motta. que também participa do evento, realizado no auditório do Insper, em São Paulo.