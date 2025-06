Petrobras assina Termo de Compromisso de R$ 15 mi com ICMBio por atividades da P-56

A Petrobras assina nesta segunda-feira, 9, um Termo de Compromisso de Compensação Ambiental (TCCA) com o Instituto Chico Mendes (ICMBio), no valor de R$ 15 milhões, como compensação ambiental definida pelo Ibama pelas atividades da plataforma P-56 da estatal, instalada no campo de Marlim, na bacia de Campos, desde o início da década passada.

Os recursos vão permitir melhorias na acessibilidade ao monumento do Cristo Redentor, localizado no Alto Corcovado, que fica dentro do Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro.

"A compensação vai permitir a aquisição de bens e serviços para melhorar as condições de acesso para pessoa com deficiência (PcD) e dar mais comodidade e segurança para os visitantes do ponto turístico mais visitado do Brasil. O plano de trabalho para a execução da compensação foi elaborado em conjunto entre as duas instituições", disse a Petrobras em nota.