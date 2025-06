Petróleo fecha em alta sustentado por otimismo sobre negociações comerciais entre EUA e China

"O desfecho das tarifas provavelmente será negociado em breve e, embora represente um custo para a China, é muito provável que não seja tão severo quanto se tem sugerido," escreve Dennis Kissler, do BOK Financial.

Além disso, a queda no número de sondas ativas nos EUA e a maior demanda sazonal por combustíveis por conta do verão no Hemisfério Norte dão suporte aos preços da commodity, enquanto a produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+) segue abaixo das estimativas, afirma Kissler.

No início do pregão, o Brent e o WTI recuaram 0,6%, para US$ 66,09 e US$ 64,22 por barril, respectivamente, após a divulgação de dados fracos da balança comercial da China.

As exportações chinesas cresceram 4,8% em maio na comparação anual - abaixo das expectativas de analistas e do aumento de 8,1% registrado em abril. Enquanto isso, as importações de petróleo do país diminuíram em relação ao ano anterior, influenciadas por menores taxas de operação de refinarias e pelo endurecimento das sanções dos EUA sobre o petróleo iraniano, de acordo com observadores do mercado.

Nesta segunda-feira, o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, relatou que autoridades iranianas lhe disseram que um ataque de Israel às instalações nucleares do país poderia levar Teerã a tentar desenvolver uma bomba atômica. Se isso acontecer, é provável que os EUA e aliados implementem sanções adicionais sobre o petróleo do país, o que reduziria a oferta global da commodity e contribuiria para elevar seus preços.

*Com informações da Dow Jones Newswires