Real sobe ante dólar com conversas EUA-China e acordo sobre medidas fiscais

O real se valoriza diante da queda do dólar e dos rendimentos curtos e médios dos Treasuries em meio a expectativas por nova rodada de negociações tarifárias entre EUA e China hoje em Londres.

Investidores domésticos reagem a sinais de que a taxa Selic deve permanecer restritiva por longo período e ao acordo político entre governo e Congresso em torno das medidas fiscais em substituição parcial ao aumento do IOF: uma medida provisória para compensar a arrecadação com o recuo na elevação do IOF; novo decreto para recalibrar a cobrança de IOF em um terço do projeto original; proposta para rever gastos infraconstitucionais; e uma proposta para reduzir gastos primários.

O diretor de Organização do Sistema Financeiro e Resolução do Banco Central, Renato Gomes, disse em entrevista ao jornal Valor Econômico que a intensidade do aperto monetário é mais importante do que o nível terminal da Selic por si só. Segundo ele, essa "intensidade" é uma combinação da taxa terminal com o período de duração dessa taxa em nível restritivo.