Trump dá espaço para negociadores dos EUA suspenderem controles de exportação para China

"Historicamente, os controles de exportação nunca foram usados como alavanca para negociações comerciais", disse Kevin Wolf, sócio da Akin Gump Strauss Hauer & Feld, especializada em comércio internacional. "Não há precedentes para isso."

Os produtos abrangidos pelas recentes restrições americanas - nunca anunciadas publicamente pelo governo - incluem motores a jato e peças relacionadas, dos quais os chineses precisa para fabricar suas próprias aeronaves comerciais; softwares necessários para que empresas chinesas produzam chips; e etano, um componente do gás natural importante na fabricação de plásticos, de acordo com as fontes. Fonte: Dow Jones Newswires.

