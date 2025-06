Trump: EUA estão indo bem em negociações com a China, que não é um país fácil

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que as negociações comerciais entre os representantes do país e os da China "estão indo bem" em Londres, mas que o país asiático "não é fácil". No evento, "Invest America Roundtable", ele disse que terá mais informações em breve sobre as tratativas.

Segundo o republicano, os EUA não taxaram a China por anos, e agora cortaram o déficit pela metade com o país.

Conforme Trump, em conversa com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, os dois discutiram um acordo com Irã. "Queremos resolver a questão sem destruição e mortes", afirmou.