Alckmin defende compromisso com responsabilidade fiscal, melhorando receita e reduzindo despesa

Alckmin recebeu algumas propostas da associação, incluindo bandeiras tradicionais, como a adoção do sistema "best before" em substituição à data de validade, a o aumento da tributação para bets. "Gostei da proposta de vocês. Não só 18% que a proposta do governo, mas os 27%. Isso vai evitar que muitas famílias aí sejam prejudicadas e o conjunto da sociedade prejudicado", disse.

A tributação das bets está no conjunto de medidas avaliadas pelo governo e Congresso. A proposta do governo é retomar a alíquota de 18% sobre o Gross Gaming Revenue (GGR) das bets, que era a proposta original da Fazenda, quando a regulamentação do setor foi encaminhada ao Congresso. A alíquota acabou fixada em 12%.

Alckmin também defendeu a reforma tributária, citando os efeitos positivos que o novo sistema trará para a economia

Questionamento sobre o PAT

Alckmin foi questionado a respeito do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), que ainda está pendente de regulamentação de pontos como portabilidade e interoperabilidade.

"Em relação ao PAT, eu até quero me comprometer com você, com vocês, e que eu vou tentar acelerar o máximo lá. Se a gente conseguir reduzir essa intermediação, ganha o consumidor, ganha o fornecedor, ganha o supermercado e ganha a sociedade. Quer dizer, é um custo muito elevado que diminui o poder de compra do trabalhador, não ajuda o consumidor. Existe um grupo de trabalho que o presidente Lula criou, subordinado à Casa Civil, e nós vamos tentar acelerar o máximo ali a proposta do PAT", disse ele.