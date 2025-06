Banco Mundial corta projeções de PIB para EUA, zona do euro e Japão, mas mantém para China

O Banco Mundial nota que as medidas de estímulo fiscal do governo chinês devem contrabalançar parcialmente o aumento de barreiras comerciais e enfraquecimento da demanda externa, mas nota que a demanda doméstica ainda fragilizada pelos problemas no setor imobiliário seguirá pesando na atividade. Assim, a instituição vê desaceleração do PIB da China a 3,9% em 2027, refletindo o envelhecimento da população, níveis elevados de dívida e menor crescimento potencial e produtividade.

Já a zona do euro deve crescer 0,7% neste ano e 0,8% no próximo, abaixo dos 1% e 1,2% estimados anteriormente, mas deverá acelerar para alta de 1% em 2027. Conforme o relatório, o cenário de forte desaceleração econômica também inclui cortes de juros adicionais pelo Banco Central Europeu (BCE), tendo em vista que a inflação deve seguir oscilando perto da meta de 2%.

O Japão também deve ter expansão do PIB de 0,7% em 2025, antes de subir a 0,8% em 2026 e em 2027, estima o Banco Mundial. Em janeiro, a instituição previa avanço de 1% neste ano e de 0,9% no próximo. O relatório aponta que os gastos com consumo e investimentos de capital terão recuperação moderada, enquanto o Banco do Japão (BoJ, em inglês) continua com aumentos de juros e normalização da política monetária.