Banco Mundial corta projeções e vê ritmo mais lento de crescimento do PIB global desde 2008

O Banco Mundial atribui a deterioração do cenário ao aumento de tensões comerciais e incertezas quanto a políticas econômicas, principalmente depois do chamado "Dia da Libertação" dos EUA e anúncio de tarifas recíprocas, em 2 de abril, responsável por reduzir fluxos de comércio global. Por outro lado, os aumentos tarifários e mercados de trabalho apertados ampliaram previsões para a inflação global, que deve avançar 2,9% em 2025, pontua a instituição.

Aproximadamente 60% de todas as economias em desenvolvimento também devem desacelerar neste ano, acumulando crescimento médio de 3,8% em 2025, antes de acelerar a 3,9% nos próximos dois anos. O relatório destaca que esse número é mais de um ponto porcentual abaixo da média pré-pandemia, o que deve dificultar esforços de criação de emprego, redução da pobreza extrema e aproximação de renda per capita na comparação com economias avançadas.

O Banco Mundial projeta ainda que levará pelo menos duas décadas para que essas economias retornem ao ritmo pré-pandemia de expansão do PIB. "A economia global pode se recuperar mais rápido que o esperado se as maiores economias mitigarem tensões comerciais para diminuir incertezas e volatilidade financeira", pondera.

A instituição também recomenda diversificação do comércio, mais parcerias estratégicas de investimentos entre países, melhora do ambiente de negócios e fortalecimento da postura fiscal, colocando como "crucial" a colaboração global.