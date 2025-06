Busca do governo por novas receitas pode levar País ao colapso, avalia FecomercioSP

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) criticou duramente a proposta do governo de instaurar uma cobrança fixa de 17,5% sobre títulos e fundos de renda fixa, que hoje são isentos, como alternativa à elevação da alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Em nota divulgada nesta terça-feira, 10, a entidade classifica a medida como "claramente arbitrária e socialmente injusta".

"É fundamental que o Executivo assuma um compromisso maior de controlar gastos, já que, além das dúvidas que estes geram, há uma ameaça latente em médio e longo prazos", escreveu a federação.

A FecomercioSP avalia que este outros elementos, como a própria elevação do IOF, a falta da correção da tabela do Imposto de Renda e o déficit da Previdência reforçam a percepção de que o governo "procura desesperadamente novas receitas", em uma linha ascendente que, caso se mantenha desse jeito, "levará o País ao colapso".